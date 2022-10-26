Нитраты в овощах обнаружили псковские эксперты

15:48, 26 октября 2022, ПАИ

Около 150 проб овощей исследовал Роспотребнадзор в Псковской области за девять месяцев 2022 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В ходе проверок исследовано 143 пробы плодоовощной продукции на санитарно-химические показатели, в том числе 97 проб на содержание нитратов, из них две не соответствовали требованиям, а также 46 проб на содержание пестицидов, все в норме.

По результатам проверок за нарушения, связанные с оборотом овощной продукции, на ответственных лиц наложены штрафы по части 1, части 2 статьи 14.43 КоАП РФ и по части 1 статьи 6.7 КоАП РФ на общую сумму 74 тысячи рублей. В исследованных образцах овощей, плодов, ягод, бахчевых культур превышения гигиенических нормативов по содержанию токсичных элементов, пестицидов, радионуклидов, ГМО не выявлено.

«При хранении плодоовощной продукции должны соблюдаться условия хранения и сроки годности, установленные изготовителем. В случае если осуществляется реализация плодоовощной продукции, не упакованной в потребительскую упаковку или часть информации о которой размещена на листках-вкладышах, прилагаемых к упаковке, продавец обязан довести информацию о такой продукции до потребителя. Пищевая продукция, находящаяся в обращении, должна сопровождаться товаросопроводительной документацией, обеспечивающей прослеживаемость данной продукции», — напомнили псковичам в Роспотребнадзоре.