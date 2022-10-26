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Общество

Запретить продажу газовых баллончиков детям предлагают псковские депутаты

Комитет по труду и социальной политике выйдет с законодательной инициативой об ограничении на территории области продажи детям и подросткам товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Председатель комитета Игорь Дитрих проинформировал коллег, что с предложением разработать соответствующий законопроект в Собрание обратилась региональный уполномоченным по правам ребёнка – омбудсмен обеспокоена распространением в подростковой среде нового вида токсикомании.

Помощник уполномоченного Анна Игнатьева разъяснила тонкости такого явления, как «сниффинг», носящего, по её словам, «повальный характер». Состояния токсического опьянения несовершеннолетние достигают, вдыхая углеводородные сжиженные газы, входящие в состав доступных и недорогих товаров хозяйственно-бытового назначения, в частности, зажигалок и баллончиков.

«Возраст газовых токсикоманов постоянно снижается, уже зафиксированы случаи с участием младших школьников. На территории нашей области летальных исходов, к счастью, не было, но статистика показывает, что количество смертей растёт с каждым годом», - озвучила последствия «сниффинга» помощник уполномоченного.

Вице-спикер Армен Мнацаканян, концептуально поддержав предложение, задался вопросом, кто будет контролировать соблюдение ограничений.

Игорь Дитрих уточнил, что подобные законы уже приняты в 38 регионах: «Мы изучим законодательство и опыт этих территорий и при подготовке своего закона проработаем этот вопрос».

«Надо не ребёнка ловить за руку, а того, кто эти товары ему будет продавать», - высказала мнение о механизме контроля Елена Даньшова. Директор великолукской школы подтвердила актуальность законодательной инициативы. «Назревшая тема», - констатировала педагог.

Депутаты единогласно приняли решение подготовить и внести в Собрание проект закона об ограничении продажи детям и подросткам товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ.

Члены комитета также рассмотрели обращение депутатов из Алтайского края о расширении перечня орфанных заболеваний, лечение которых финансируется из федерального бюджета. Игорь Дитрих призвал коллег поддержать инициативу, напомнив, что аналогичное предложение было включено в резолюцию круглого стола, недавно прошедшего в Псковской области с участием законодателей областного и федерального уровня.

Председатель правительственного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко также подтвердила заинтересованность региона изменить баланс расходов на лекарственное обеспечение пациентов.

«Треть средств из общего объёма финансирования направляется на дорогостоящее лечение орфанных больных. Если федеральный бюджет возьмёт на себя часть этих расходов, мы сможем выделять больше средств на обеспечение лекарствами пациентов с распространёнными заболеваниями, например, с сахарным диабетом. Для нашего региона это очень важно», - подчеркнула руководитель профильного исполнительного органа.

Депутаты согласились с аргументами и единогласно поддержали обращение.

Кроме того, члены комитета рассмотрели и рекомендовали принять в двух чтениях законопроект, объединяющий все правовые нормы, регулирующие сферу занятости населения. Поддержку получил и ежегодный проект закона об установлении коэффициента, регулирующего налогообложение трудовых мигрантов.

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