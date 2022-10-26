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Общество

Перед отправкой на фронт доброволец сыграл свадьбу в Псковской области

Фото: «Гдовская заря». Ирина Стулова

Перед отправкой на фронт доброволец сыграл свадьбу со своей возлюбленной в посёлке Смуравьёво-2 Гдовского района. Об этом пишет газета «Гдовская заря».

«Нельзя оставаться в стороне от того, что сейчас происходит в стране и в соседнем государстве. Признаться честно, с момента объявления мобилизации я ждал повестки из военкомата. А недавно подал сам заявление в добровольцы через «Госуслуги». Жена не знала», — рассказал он.

Фото: «Гдовская заря». Ирина Стулова

Ранее 35-летний мужчина проходил срочную службу в военно-воздушных войсках. У пары есть сын.

«Поздравляю с бракосочетанием и горжусь сыном», - сказал отец добровольца.

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