Законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ обсуждают в Псковской области

15:49, 26 октября 2022, ПАИ

Комитет по законодательству и местному самоуправлению провёл заседание накануне октябрьской сессии регионального парламента. Депутаты сформировали позицию по профильным вопросам. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания, комитет принял решение внести на рассмотрение ближайшей сессии вопрос о поддержке федерального законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии.

«Соавторами этой законодательной инициативы выступили 390 депутатов Госдумы, включая руководителей всех парламентских фракций», – подчеркнул председатель комитета Алексей Севастьянов. Председатель комитета проинформировал коллег, что нововведения коснутся интернета, СМИ, книг, аудиовизуальных сервисов, кинематографа и рекламы. Под запрет попадает пропаганда и демонстрация нетрадиционных сексуальных отношений, а также информация, способная вызвать у детей желание сменить пол.

Корреспондирующие с законодательной инициативой изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях РФ. «Штрафы серьёзные», – оценил санкции Алексей Севастьянов и озвучил предельные цифры. К примеру, за нарушение запрета пропаганды педофилии максимальный размер штрафа для граждан составляет 800 тысяч рублей, для должностных лиц – 2 млн рублей, для организаций – 10 млн рублей или приостановление деятельности.

Также в двух чтениях члены комитета рекомендовали принять поправки в закон об Общественной палате области, касающиеся процедуры избрания её членов.

«Если член палаты досрочно прекратил свои полномочия позднее чем за полгода до окончания работы очередного созыва Общественной палаты, то выборы на освободившееся место не проводятся», - озвучил суть законопроекта Алексей Севастьянов.

Единогласным решением члены комитета поддержали проект федерального закона, разрешающий использовать ресурсы резервных фондов для предупреждения ЧС. Действующее законодательство устанавливает необходимость формирования резервов финансовых и материальных ресурсов только для ликвидации чрезвычайных ситуаций и не предусматривает их использование в целях предотвращения ЧС.

Члены комитета единогласно поддержали оба законопроекта.