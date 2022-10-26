«Пугала смена обстановки»: сотрудники «Псковпассажиравтотранса» прошли военные сборы

16:34, 26 октября 2022, ПАИ

Два молодых специалиста «Псковпассажиравтотранса» успешно прошли военные сборы в качестве командира отделения электростанции и электрика-дизелиста. Подготовка проходила на приграничной территории России с 8 августа по 29 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе государственного предприятия.

На предприятии молодые люди работают слесарями по ремонту подвижного состава. «Несмотря на свой молодой возраст (им едва исполнилось 24 года), парни уже имеют отличные профессиональные навыки и пользуются авторитетом у коллег, являются ответственными и целеустремленными работниками. Поэтому, когда встал вопрос о желающих выехать на приграничную территорию и оказать помощь, то ребята, не задумываясь, приняли осознанное решение – принять участие в военных сборах. Как они сами признаются, подтолкнули их к этому ответственному шагу интерес и увлечение своим делом, любовь к профессии и желание поработать со спецтехникой», – говорится в сообщении.

Находясь на сборах, псковичи ремонтировали, приводили в рабочее состояние технику и подготавливали её для хранения. Таким образом, они приобретали необходимые навыки по своей основной специальности. «Поначалу было немного страшно, пугала смена обстановки, – рассказывает один из специалистов. – Но на деле оказалось все совсем иначе. Постепенно сомнения улетучились – их сменил неподдельный интерес к своему делу. Мы оказались там, где должны».

За образцовое выполнение гражданского долга, качественную и умелую работу по восстановлению и поддержанию в постоянной боевой готовности вооружения, военной и специальной техники в составе ремонтно-эвакуационного полка в ходе проведения специальной военной операции молодые люди награждены благодарственными письмами от воинского руководства. «Грамотный подход, высочайший профессионализм, оперативность и разумность ребят позволили точно и в срок выполнить поставленные задачи военного руководства», – отметили на предприятии.

«Псковпассажиравтотранс» также отметит своих сотрудников заслуженными наградами и благодарностями. «Ребята твердо усвоили воинскую специальность, выступили образцом дисциплинированности, а также на высоком уровне исполнили свои служебные обязанности», – заключили на предприятии.

«Безусловно, выбор есть у каждого, но мы свой сделали во благо Родины – и не пожалели», – признаются парни.