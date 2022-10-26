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Культура

Ансамбль «Псков» выступит в Гдове 29 октября

Ансамбль «Псков» областной филармонии выступит в Гдове 29 октября. Концерт состоится в рамках проекта «Культурные выходные». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Художественный руководитель мероприятия – лауреат всероссийских и международных конкурсов, обладатель серебряной медали «Национальное достояние России», солистка государственного оркестра «Гусляры России» Ольга Алексеева. Музыкальный руководитель – Маргарита Тепонайнен.

Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

«Концерты ансамбля «Псков» всегда отличаются яркостью и артистизмом в исполнении, а программы формируются на основе народной направленности музыкального материала и тематики мероприятия. В концертах используются обработки народных наигрышей и мелодий, а также произведения русских классиков и современных композиторов», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Концерт пройдет 29 октября в 15:00 в Центре досуга и культуры города Гдова.

Билеты можно приобрести на сайте или в кассе Центра досуга и культуры в Гдове. Отмечается, что они также доступны по Пушкинской карте.

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