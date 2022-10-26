Шесть лет строгого режима получил закладчик из Пскова

16:27, 26 октября 2022, ПАИ

23-летний житель Пскова признан виновным в сбыте наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере. Как сообщили Псковскому агентству информации в объединённой пресс-службе судов Псковской области, молодой человек получил 6 лет строгого режима.

В декабре 2020 года в Пскове молодой человек через тайник-закладку сбыл наркотики общей массой 1,19 грамма. На судебном заседании подсудимый полностью признал вину и раскаялся.