Стереотипы о китайских машинах опровергли псковские эксперты
Качество китайских автомобилей улучшилось по прошествии пяти лет. Об этом сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации.
«Поэтому не факт, что если вы сейчас купите машину, то она мало прослужит. Лет десять назад так говорили и про корейцев, а сейчас нормально», — отметил он.
Также, по словам генерального директора FIT SERVICE Александра Никитина, отечественная и китайская резина не изменились в цене, при этом стоимость другого импортного оснащения для автомобилей увеличилась.
«Это всё стереотипы, посмотрите, сколько сейчас людей на китайских машинах ездят», - заключил эксперт.
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