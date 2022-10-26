Логистические компании Псковской области не испытывают проблем с клиентами

17:03, 26 октября 2022, ПАИ

Автосервисы и логистические компании Псковской области не испытывают проблем с клиентами. Об этом представители некоторых из них сообщили на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации.

Директор транспортной логистической компании «СевЗапТрансСервис» Алексей Васильев отметил, что летом спад с заказами на перевозки «был очень сильно выражен». «Сейчас мы активно участвуем в государственных контрактах. Тут спрос есть всегда, и он скорее растёт, - обратил внимание Васильев. - Но есть проблема с кадрами».

«У нас в год практику проходит стабильно до 10 человек, но возвращается работать потом только один. Средний возраст тех, кто работает в автосервисе, - 30-35 лет, есть и постарше, есть и моложе, но в среднем так», - рассказал о ситуации в своей сфере генеральный директор FIT SERVICE Александр Никитин.

«А автосервисы - это вообще как маникюр - всегда будут востребованы у клиентов», - заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев.