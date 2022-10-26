Псковичам рассказали, где лучше проводить ремонт автомобилей

17:21, 26 октября 2022, ПАИ

Преимущества официальных автосервисов назвали псковские эксперты на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации.

«Все станции технического обслуживания дорожат своими клиентами, да, конечно, есть недобросовестные, но мы будем дорожить и будем разбираться», - сказал директор ООО «СевЗапТрансСервис» Алексей Васильев.

Алексей Васильев подчеркнул, что в неофициальных автосервисах предлагают много ненужных услуг, а также у них нет необходимой для работы документации.