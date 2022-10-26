В России прогнозируют рост среднемесячной зарплаты

17:16, 26 октября 2022, ПАИ

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По расчетам властей, за год среднемесячная зарплата вырастет более чем на 11%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Об этом пишет РИА Новости.

«По прогнозу Министерства экономического развития, в течение года среднемесячная зарплата в России увеличится более чем на 11,5%», — уточнил Мишустин.

Он напомнил, что в соответствии с майским указом президента зарплата фельдшеров и медсестер не может быть ниже средней по региону, а врачи должны получать как минимум в два раза больше среднего.

Для того чтобы выполнить это поручение, правительство дополнительно направит регионам почти 59 миллиардов рублей, заключил Мишустин.

По данным Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата в июле 2022 года составила 62,2 тысячи рублей и по сравнению c соответствующим периодом предыдущего года выросла на 11,4%.