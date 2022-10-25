Первенство по волейболу среди девушек завершилось в Пскове

17:27, 26 октября 2022, ПАИ

Первенство по волейболу среди девушек в рамках городской Спартакиады обучающихся города Пскова «Школьные игры» в 2022-2023 учебном году завершилось в Пскове. Об этом сообщают в Telegram-канале администрации города.

Победителем первенства признана команда школы № 24, второе место присуждено команде лицея № 10. Третье место заняла команда лицея № 4.

Всего в соревнованиях приняли участие более 200 учеников из 17 школ Пскова.⁣