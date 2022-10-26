В Великих Луках завершился капремонт многоквартирного дома

18:08, 26 октября 2022, ПАИ

Капитальный ремонт сразу трёх конструктивных элементов здания: крыши, фасада и системы электроснабжения — завершили в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Фонде капитального ремонта Псковской области.

Дом расположен на улице Дьяконова, 4. Он был включён в краткосрочный план реализации региональной программы капремонта на этот год, работы выполнила подрядная организация ООО «СтройКом».

Добавим, что в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы в доме запланировали ремонт систем теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения.