Роспотребнадзор проверил молочную продукцию в Псковской области

17:47, 26 октября 2022, ПАИ

2059 проб молочной продукции исследовал Роспотребнадзор в Псковской области за девять месяцев 2022 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Специалисты проверили 81 субъект, реализующий молочную продукцию. 18,6 % взятых проб продукции оказались неудовлетворительными, в том числе 8,6% по физико-химическим показателям, 8% по микробиологическим и 2% по санитарно-химическим показателям безопасности.

Наиболее частыми нарушениями при реализации молочной продукции стали:

- несоблюдение температурного режима хранения молочных продуктов;

- отсутствие сопроводительных документов, подтверждающих соответствие реализуемой молочной продукции требованиям технического регламента на молоко и молочную продукцию;

- нарушение сроков годности молочной продукции.

За третий квартал этого года снято с реализации четыре партии молочной продукции общим весом 15 кг.