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Общество

Роспотребнадзор проверил молочную продукцию в Псковской области

2059 проб молочной продукции исследовал Роспотребнадзор в Псковской области за девять месяцев 2022 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Специалисты проверили 81 субъект, реализующий молочную продукцию. 18,6 % взятых проб продукции оказались неудовлетворительными, в том числе 8,6% по физико-химическим показателям, 8% по микробиологическим и 2% по санитарно-химическим показателям безопасности.

Наиболее частыми нарушениями при реализации молочной продукции стали:

- несоблюдение температурного режима хранения молочных продуктов;
- отсутствие сопроводительных документов, подтверждающих соответствие реализуемой молочной продукции требованиям технического регламента на молоко и молочную продукцию;
- нарушение сроков годности молочной продукции.

За третий квартал этого года снято с реализации четыре партии молочной продукции общим весом 15 кг.

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