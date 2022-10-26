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Общество

На участке трассы в Печорском районе начали укладку верхнего слоя

Фото: «Дороги Псковской области»

К укладке верхнего слоя приступили дорожники на участке дороги граница с Эстонской Республикой - Печоры - Старый Изборск в Печорском районе. Об этом сообщается в группе «Дороги Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

«При реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» особое внимание уделяется транспортно востребованным участкам автомобильных дорог. Так, на платной автомобильной дороге граница с Эстонской Республикой - Печоры - Старый Изборск в Печорском районе трасса испытывает высокую нагрузку транзитного транспорта», - говорится в сообщении.

Протяженность участка дороги составила семь километров, на нём дорожные рабочие также отремонтируют автобусные остановки. Работы завершат до 1 декабря этого года.

Фото: «Дороги Псковской области»

Отмечается, что дорога относится к III технической категории с двухполосным движением. Заказчиком выступает ГБУ ПО «Псковавтодор», подрядчиком – ООО «ДАФ». 

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