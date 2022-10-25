Псковские баскетболистки обыграли великолучанок

17:52, 26 октября 2022, ПАИ

Баскетбольный матч между женскими командами филиала ПсковГУ и Великолукской государственной академии физической культуры прошел в спортивном комплексе ВЛГАФК.

Со счетом 68:64 победила команда псковичей, сообщает Ассоциация студенческого баскетбола в Псковской области в своей группе «ВКонтакте».

По итогам матча больше всех очков набрала Анастасия Смирнова из филиала ПсковГУ - 31. Девушка также лидирует и по количеству подборов, из-под кольца спортсменка забрала мяч 30 раз.