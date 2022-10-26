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Общество

Заключённые себежской колонии оденут женщин и детей

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Швейное производство продолжает развиваться в исправительной колонии № 6 в Себежском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В этом месяце заключённые приступили к освоению нового вида изделий из хлопковой ткани – женских и детских футболок. Подрядчик поставил учреждению дополнительное швейное оборудование, а также завёз крой для изготовления партии в количестве 150 единиц.

Отмечается, что после отработки экспериментальных образцов планируется наращивание пошива с увеличением цветовой линейки. Сейчас футболки выпускаются в двух цветах.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

«Освоение новых видов производства даёт возможность привлекать к сотрудничеству новых заказчиков, как государственных, так и коммерческих, расширять ассортимент выпускаемой продукции. Это позволяет трудоустроенным осужденным повышать свои профессиональные навыки, а также выполнять исковые обязательства», - отметил начальник центра трудовой адаптации осужденных ИК-6 Юрий Белов. 

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