Заключённые себежской колонии оденут женщин и детей

18:00, 26 октября 2022, ПАИ

Швейное производство продолжает развиваться в исправительной колонии № 6 в Себежском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В этом месяце заключённые приступили к освоению нового вида изделий из хлопковой ткани – женских и детских футболок. Подрядчик поставил учреждению дополнительное швейное оборудование, а также завёз крой для изготовления партии в количестве 150 единиц.

Отмечается, что после отработки экспериментальных образцов планируется наращивание пошива с увеличением цветовой линейки. Сейчас футболки выпускаются в двух цветах.

«Освоение новых видов производства даёт возможность привлекать к сотрудничеству новых заказчиков, как государственных, так и коммерческих, расширять ассортимент выпускаемой продукции. Это позволяет трудоустроенным осужденным повышать свои профессиональные навыки, а также выполнять исковые обязательства», - отметил начальник центра трудовой адаптации осужденных ИК-6 Юрий Белов.