Причины увеличения расходов на перевозку ТКО обсудили в Собрании

18:04, 26 октября 2022, ПАИ

Заседание комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию прошло в областном Собрании депутатов накануне сессии. Основную дискуссию вызвал законопроект, устанавливающий льготный тариф для населения за услугу обращения с ТКО и компенсацию региональному оператору возникающих в связи с эти расходов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Председатель правительственного комитета по тарифам и энергетике Елена Пилипенко доложила, почему возникла необходимость установления льготных тарифов. «Это связано с предстоящим ростом расходов на транспортирование твёрдых коммунальных отходов. Изменение потоков и расстояний вызвано изменениями территориальной схемы обращения с отходами Псковской области», — пояснила специалист. По её словам, в северной зоне маршрут перевозчиков увеличится с 52 до 57 км, что приведёт к росту тарифа в 2023 году на 11 %. В южной зоне изменение расстояния и тарифа будет ещё существеннее — с 41 до 68 км и на 66 % соответственно.

Чтобы не допустить увеличения тарифа выше предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, вводится льготный тариф. Разницу между фактическими платежами населения и экономически обоснованным тарифом региональному оператору будет субсидировать областной бюджет. «Компенсация выпадающих доходов будет рассчитываться как разница между льготным тарифом и экономически обоснованным тарифом, умноженная на объём услуги», — озвучила методику Елена Пилипенко. Руководитель исполнительного органа уточнила, что, исходя из предварительной оценки, прогнозируемый объём субсидии составит порядка 60 млн рублей.

«Можно на пальцах объяснить? Раньше возили мусор на 10 полигонов, а теперь будем на два. Приблизительно так?» — обратился к представителям правительства депутат Андрей Михайлов.

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов подтвердил, что территориальная схема действительно предусматривает закрытие ряда полигонов. «Мусор направили на те полигоны, мощность которых пока позволяет их использовать», — уточнил руководитель исполнительного органа, не называя конкретных цифр.

Андрей Михайлов заметил, что было бы рациональнее быстрее построить экотехнопарк, чем тратить бюджетные средства на субсидирование регоператора.

Сергей Грахов признал, что строительство комплекса по обращению с отходами затянулось в связи со сложностью выбора земельного участка, а также с «небыстрым процессом» прохождения госэкспертизы.

Депутат Виктор Антонов уточнил, сколько времени уйдёт на экспертизу. «Ожидаемый срок получения положительного заключения — ноябрь этого года», — ответил руководитель комитета. Строительство экотехнопарка, по словам Сергея Грахова, планируется завершить в 2024 году.

Депутат Геннадий Григорьев поинтересовался, можно ли ожидать снижения тарифа, когда заработает новый комплекс. По словам Елены Пилипенко, уменьшение тарифа точно не произойдёт, так как в него будет включены инвестиционные расходы.

Вопрос председателя парламентского комитета Андрея Козлова касался юридических лиц: «Не получится ли так, как с тарифами на электроэнергию, когда в тарифах для предприятий заложена компенсация льготного тарифа для населения?»

«Юридические лица будут платить по экономически обоснованному тарифу за обращение с ТКО, а за населения заплатит бюджет», — ответила руководитель комитета по тарифам и энергетике.

Депутаты проголосовали в поддержку законопроекта.

Также члены комитета согласовали новую региональную государственную программу «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Псковской области», мероприятия которой ранее входили в госпрограмму «Обеспечение населения области качественным жильём и коммунальными услугами».