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Общество

Причины увеличения расходов на перевозку ТКО обсудили в Собрании

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Заседание комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию прошло в областном Собрании депутатов накануне сессии. Основную дискуссию вызвал законопроект, устанавливающий льготный тариф для населения за услугу обращения с ТКО и компенсацию региональному оператору возникающих в связи с эти расходов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Председатель правительственного комитета по тарифам и энергетике Елена Пилипенко доложила, почему возникла необходимость установления льготных тарифов. «Это связано с предстоящим ростом расходов на транспортирование твёрдых коммунальных отходов. Изменение потоков и расстояний вызвано изменениями территориальной схемы обращения с отходами Псковской области», — пояснила специалист. По её словам, в северной зоне маршрут перевозчиков увеличится с 52 до 57 км, что приведёт к росту тарифа в 2023 году на 11 %. В южной зоне изменение расстояния и тарифа будет ещё существеннее — с 41 до 68 км и на 66 % соответственно.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Чтобы не допустить увеличения тарифа выше предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, вводится льготный тариф. Разницу между фактическими платежами населения и экономически обоснованным тарифом региональному оператору будет субсидировать областной бюджет. «Компенсация выпадающих доходов будет рассчитываться как разница между льготным тарифом и экономически обоснованным тарифом, умноженная на объём услуги», — озвучила методику Елена Пилипенко. Руководитель исполнительного органа уточнила, что, исходя из предварительной оценки, прогнозируемый объём субсидии составит порядка 60 млн рублей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Можно на пальцах объяснить? Раньше возили мусор на 10 полигонов, а теперь будем на два. Приблизительно так?» — обратился к представителям правительства депутат Андрей Михайлов.

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов подтвердил, что территориальная схема действительно предусматривает закрытие ряда полигонов. «Мусор направили на те полигоны, мощность которых пока позволяет их использовать», — уточнил руководитель исполнительного органа, не называя конкретных цифр.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Андрей Михайлов заметил, что было бы рациональнее быстрее построить экотехнопарк, чем тратить бюджетные средства на субсидирование регоператора.

Сергей Грахов признал, что строительство комплекса по обращению с отходами затянулось в связи со сложностью выбора земельного участка, а также с «небыстрым процессом» прохождения госэкспертизы.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Депутат Виктор Антонов уточнил, сколько времени уйдёт на экспертизу. «Ожидаемый срок получения положительного заключения — ноябрь этого года», — ответил руководитель комитета. Строительство экотехнопарка, по словам Сергея Грахова,  планируется завершить в 2024 году.

Депутат Геннадий Григорьев поинтересовался, можно ли ожидать снижения тарифа, когда заработает новый комплекс. По словам Елены Пилипенко, уменьшение тарифа точно не произойдёт, так как в него будет включены инвестиционные расходы.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Вопрос председателя парламентского комитета Андрея Козлова касался юридических лиц: «Не получится ли так, как с тарифами на электроэнергию, когда в тарифах для предприятий заложена компенсация льготного тарифа для населения?»

«Юридические лица будут платить по экономически обоснованному тарифу за обращение с ТКО, а за населения заплатит бюджет», — ответила руководитель комитета по тарифам и энергетике.

Депутаты проголосовали в поддержку законопроекта.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Также члены комитета согласовали новую региональную государственную программу «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Псковской области», мероприятия которой ранее входили в госпрограмму «Обеспечение населения области качественным жильём и коммунальными услугами».

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