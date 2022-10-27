«Псковжилстрой» предлагает приобрести свой дом к Новому году

10:10, 27 октября 2022, ПАИ

Компания «Псковжилстрой» предлагает приобрести к Новому году свой дом с участком от 47 000 за квадратный метр. Площадь коттеджа составляет почти 160 квадратных метров с участком в семь соток.

Дом расположен в коттеджном поселке «Малая Родина», который находится в деревне Борисовичи, недалеко от ЖК «Балтийская жемчужина». Застройщик отмечает хорошую доступность к городской инфраструктуре (школы, детские сады, медицинские центры, торговые и развлекательные центры).

В коттедже есть все основные коммуникации, а именно: центральное водоснабжение, канализация и газоснабжение, индивидуальное отопление (газовый котел) и электроэнергия.

По всем вопросам следует обращаться по телефону +7(8112) 201-222. АО Специализированный застройщик «Псковжилстрой», ОГРН 1146027000569, ИНН 6027154129. Город Псков, улица Карла Маркса, 42. Декларация на сайте наш.дом.рф.