Псковский горводоканал модернизирует ёмкость для растворения и хранения сернокислого алюминия

18:13, 26 октября 2022, ПАИ

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Реконструкция затворного бака № 1 реагентного хозяйства ведётся на территории цеха водоподготовки, сообщили в Псковском горводоканале. Бак находится в эксплуатации с 1989 года и предназначен для растворения и хранения химического реагента (сернокислого алюминия), который используется для обработки питьевой воды. На территории цеха располагаются четыре такие специализированные ёмкости.

В процессе модернизации планируется провести восстановление герметичности бака с использованием новейших материалов. Ранее резервуар был выполнен из бетона, теперь же в нём будет смонтирована новая ёмкость из полиэтилена, которая имеет повышенные свойства химической стойкости, ведь используемый реагент имеет высокие коррозионные свойства и негативно воздействовал на бетон, разрушая его. Применение современного материала при реконструкции увеличит срок эксплуатации бака и продлит время его службы.

Кроме того, в модернизированной ёмкости будет смонтирована новая воздушная система, которая позволит максимально качественно перемешивать реагент, сообщили на предприятии.