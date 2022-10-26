На улице Новаторов в Пскове началась укладка асфальта

19:19, 26 октября 2022, ПАИ

Началась укладка асфальта на улице Новаторов, сообщил в своём Telegram-канале глава администрации Пскова Борис Елкин.

В течение двух недель подрядчик согласно контракту планирует уложить выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия на всех трёх улицах — Новаторов, Евлентьева и Индустриальной (от Новаторов до Литейной). Это позволит автомобилистам ездить по ровным дорогам уже в этом году.

«На весну 2023 года запланировано устройство тротуаров вдоль Индустриальной, которых так давно ждут пешеходы. Также будет выполнен финишный слой покрытия, укреплены обочины и восстановлены газоны. Таким образом, контракт будет исполнен почти на год раньше срока. Более 4 км разбитых дорог уйдут в прошлое», — сообщил Борис Елкин.