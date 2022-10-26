Подросток госпитализирован в результате наезда кроссовера у воинской части
В Пскове на улице Генерала Маргелова женщина-водитель, управляя автомобилем Hyundai, допустила наезд на 15-летнего подростка на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщил Telegram-канал «Псковская сводка».
Прибывшие на место ДТП медики госпитализировали пешехода с различными переломами в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
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