В Думу внесли законопроект о защите русского языка
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о контроле за соблюдением должностными лицами и гражданами норм русского литературного языка, документ направлен в том числе на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов. Об этом сообщает ТАСС.
Текст проекта размещён в думской электронной базе в среду.
Как отмечается в пояснительных материалах, документ предусматривает совершенствование механизмов обеспечения статуса русского языка как государственного в РФ, а также «осуществление контроля за соблюдением должностными лицами органов и организаций, гражданами РФ норм современного русского литературного языка».
«Проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях. Указанная проектируемая норма направлена на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов», — говорится в пояснительной записке.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Губернатор поздравил Усвятский район с годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков