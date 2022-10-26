В Думу внесли законопроект о защите русского языка

20:39, 26 октября 2022, ПАИ

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о контроле за соблюдением должностными лицами и гражданами норм русского литературного языка, документ направлен в том числе на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов. Об этом сообщает ТАСС.

Текст проекта размещён в думской электронной базе в среду.

Как отмечается в пояснительных материалах, документ предусматривает совершенствование механизмов обеспечения статуса русского языка как государственного в РФ, а также «осуществление контроля за соблюдением должностными лицами органов и организаций, гражданами РФ норм современного русского литературного языка».

«Проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях. Указанная проектируемая норма направлена на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов», — говорится в пояснительной записке.