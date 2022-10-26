Последний участник Великой Отечественной войны скончался в Плюсском районе
25 октября 2022 года на 97-м году ушёл из жизни Павел Иванович Паклин, последний участник Великой Отечественной войны, проживавший на территории Плюсского района, ветеран труда, сообщает газета «Плюсский край».
Прощание с Павлом Ивановичем состоится 27 октября в 12:00 у дома, где проживал ветеран.
Редакция газеты «Плюсский край» приносит искренние соболезнования родным и близким.
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