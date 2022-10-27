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В Невельском районе прошёл семинар руководителей школьных музеев

Участники областного семинара. Фото: «ВКонтакте»

25–26 октября в Невельском районе состоялся областной семинар руководителей школьных музеев «Без срока давности», в котором приняли участие представители 15 районов Псковской области, Великих Лук и Пскова. Об этом ПАИ рассказали в Псковском областном центре детского туризма.

Открытие состоялось в Доме культуры. Обучающиеся школ Невеля провели интерактивную экскурсию «Сиреневый рай», познакомив участников с историей холокоста на Невельской земле. Отрывки из книги Владимира Буйко, трогательные стихотворения, песни военных лет, прекрасная игра юных актёров — всё это заставило каждого пропустить боль событий военного времени через себя.

Экскурсия продолжилась посещением мемориала «Голубая дача». Педагоги увидели захоронения жертв холокоста, познакомились с историей расстрела еврейского народа. Первый день семинара закончился круглым столом. Представители районов поделились своим опытом организации музейно-краеведческой деятельности, выделили важнейшие направления дальнейшей работы.

Второй день начался с доклада учителя МОУ «Гимназия г. Невеля» Ольги Петровой «Нет у памяти срока давности». Педагог рассказала участникам семинара, как она знакомит юное поколение с военной историей нашей страны, и провела занятие с интерактивными элементами. Педагоги смогли побывать в музейных комнатах «Русская изба», «Хранители истории» и в Музее боевой славы. Ученики гимназии продолжили военную тематику семинара. Затем участникам было предложено поиграть в квест «Россия начинается в Невеле».

Закончился семинар экскурсией в Музей истории Невеля.

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