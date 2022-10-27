Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Пыталовские школьники в игровой форме изучили ПДД

Светофор, Зебра, Сова и Мышонок рассказали детям о ПДД. Фото: «Наша жизнь»

Сегодня специалисты Пыталовского досугового объединения для учащихся 2-го «В» класса Пыталовской средней школы (классный руководитель — Наталья Карцева) провели весёлую познавательную программу «В гостях у Светофора», посвящённую правилам дорожного движения. Об этом сообщил корреспондент районного издания «Наша жизнь»

В гости к ребятам пришли Светофор, Мышонок, Тётушка Сова и Зебра, вместе с ними дети в игровой форме повторили правила дорожного движения, узнали, для чего необходим пешеходный переход и что обозначают три ярких цвета светофора. В конце мероприятия участники посмотрели поучительный мультфильм.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

27 октября 2022

Пыталовские школьники в игровой форме изучили ПДД
27 октября 2022

Две трети россиян считают нужным национализировать имущество уехавших из страны звёзд
26 октября 2022

В Невельском районе прошёл семинар руководителей школьных музеев
26 октября 2022

В благоустройстве улицы Дружбы поможет фантазия молодых великолучан
26 октября 2022

Владыка Тихон встретился со студентами Псково-Печерской духовной семинарии
26 октября 2022

Последний участник Великой Отечественной войны скончался в Плюсском районе
26 октября 2022

В Печорах завершил работу антинаркотический форум
26 октября 2022

Антиковидные ограничения в Санкт-Петербурге продлили до конца года

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...