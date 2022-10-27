Пыталовские школьники в игровой форме изучили ПДД

00:38, 27 октября 2022, ПАИ

Сегодня специалисты Пыталовского досугового объединения для учащихся 2-го «В» класса Пыталовской средней школы (классный руководитель — Наталья Карцева) провели весёлую познавательную программу «В гостях у Светофора», посвящённую правилам дорожного движения. Об этом сообщил корреспондент районного издания «Наша жизнь»

В гости к ребятам пришли Светофор, Мышонок, Тётушка Сова и Зебра, вместе с ними дети в игровой форме повторили правила дорожного движения, узнали, для чего необходим пешеходный переход и что обозначают три ярких цвета светофора. В конце мероприятия участники посмотрели поучительный мультфильм.