Пыталовские школьники в игровой форме изучили ПДД
Сегодня специалисты Пыталовского досугового объединения для учащихся 2-го «В» класса Пыталовской средней школы (классный руководитель — Наталья Карцева) провели весёлую познавательную программу «В гостях у Светофора», посвящённую правилам дорожного движения. Об этом сообщил корреспондент районного издания «Наша жизнь»
В гости к ребятам пришли Светофор, Мышонок, Тётушка Сова и Зебра, вместе с ними дети в игровой форме повторили правила дорожного движения, узнали, для чего необходим пешеходный переход и что обозначают три ярких цвета светофора. В конце мероприятия участники посмотрели поучительный мультфильм.
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