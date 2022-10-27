День без бумаги отмечают в России

07:45, 27 октября 2022, ПАИ

День без бумаги отмечают в России в четвертый четверг октября, сообщает calend.ru.

Цель этого дня — показать на реальных примерах, как и с помощью каких технологий каждая организация может внести свой вклад в сохранение природных ресурсов, и привлечь внимание компаний и людей по всему миру к современным безбумажным технологиям.

По данным Ассоциации по вопросам управления информацией и изображениями, экономия или переработка тонны бумаги позволяет «спасти» 17 деревьев, 26 000 литров воды, 3 кубических метра земли, 240 литров горючего и 4000 кВт/ч электричества. К тому же, по данным AIIM, 45% бумажных документов выбрасываются в течение 24 часов после их создания.

Тенденции мирового потребления бумаги говорят о том, что необходимы коллективные меры по привлечению внимания к проблеме. За последние 20 лет расход бумаги увеличился примерно на 26%. И объём вырубки леса в несколько раз превышает объём его естественного восстановления.