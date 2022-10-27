В Греции семью украинских беженцев обокрали на миллион евро

08:09, 27 октября 2022, ПАИ

Грабители обокрали семью украинских беженцев в Греции более чем на миллион евро, им удалось похитить драгоценности и наличные деньги, сообщает телеканал MEGA. Об этом пишет РИА Новости.

«Грабители были хорошо осведомлены о передвижениях украинской семьи, которая находилась в нашей стране последние несколько месяцев. Кража со взломом с гигантской добычей произошла в среду утром в Варкизе (городок возле Афин)», - сообщает телеканал.

По информации MEGA, примерно в 9:30 утра 26-летняя дочь семьи позвонила в полицию Греции и сообщила, что грабители проникли в дом, где они живут в Варкизе. Родители девушки находятся за границей. Она сообщила, что из дома украли драгоценности на миллион евро и 85 тысяч долларов наличными.

Полиция, расследующая дело, считает, что преступники некоторое время следили за передвижениями семьи и решили действовать, когда оба родителя находились за границей.

Состоятельная семья украинцев последние несколько месяцев проживает в Греции из-за российской спецоперации, сообщает телеканал.

