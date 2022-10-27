Псковский губернатор на пресс-конференции в ТАСС расскажет о частичной мобилизации
27 октября на пресс-конференции в ТАСС губернатор Псковской области Михаил Ведерников расскажет о ходе мероприятий по частичной мобилизации в Псковской области.
Он ответит на вопросы о работе с мобилизованными и уклонистами, мерах социальной поддержки, предусмотренных правительством для семей мобилизованных граждан, а также ответит на актуальные вопросы.
Трансляция будет доступна на странице сайта ТАСС, а также в группе пресс-центра ТАСС в соцсети «ВКонтакте» и в группе Псковского агентства информации: https://vk.com/paipskov.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
27 октября 2022
Две трети россиян считают нужным национализировать имущество уехавших из страны звёзд