Псковский губернатор на пресс-конференции в ТАСС расскажет о частичной мобилизации

09:06, 27 октября 2022, ПАИ

27 октября на пресс-конференции в ТАСС губернатор Псковской области Михаил Ведерников расскажет о ходе мероприятий по частичной мобилизации в Псковской области.

Он ответит на вопросы о работе с мобилизованными и уклонистами, мерах социальной поддержки, предусмотренных правительством для семей мобилизованных граждан, а также ответит на актуальные вопросы.

Трансляция будет доступна на странице сайта ТАСС, а также в группе пресс-центра ТАСС в соцсети «ВКонтакте» и в группе Псковского агентства информации: https://vk.com/paipskov.