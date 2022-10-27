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Пскович смонтировал видео с серебристыми облаками

Пскович Михаил Прохоренко смонтировал видео с серебристыми облаками и выложил его в группу «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

«Уже несколько человек подметили, что серебристые облака им напоминают то ли волны на воде, то ли течение реки, поэтому не заставляю долго ждать зрителя, представляю общему вниманию видео из параллельной Вселенной!» - подписал ролик Михаил.

Серебристые облака — это самые высокие облака на Земле. Они образуются каждый год на высоте более чем 80 км, когда клочья водяного пара поднимаются в верхнюю часть атмосферы Земли и кристаллизуются вокруг мельчайших частиц метеорной пыли.

Сезон их наблюдений в Северном полушарии обычно начинается в конце мая, достигает пика в июле и заканчивается в августе. Серебристые облака наблюдаются чаще всего в полосе от 45° и 70° северной широты (текущий рекорд по их видимости в низких широтах — 34° с. ш. 14 июня 2019 года).

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