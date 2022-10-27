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Общество

Названа опасность старых мобильных номеров

У операторов сотовой связи есть ограниченный пул телефонных номеров, поэтому у них нет возможности каждому новому абоненту давать новый номер, который ранее никем не использовался. Это может привести к негативным последствиям и у новых владельцев такого номера, и у предыдущих, рассказал генеральный директор Zecurion Алексей Раевский.

«Те номера, которые освобождаются (из-за периода неактивности или расторжения договора), какое-то время выдерживаются на «карантине», срок которого обычно около полугода. Далее они поступают в продажу, то есть в оборот для новых абонентов», — цитирует эксперта агентство «Прайм».

Для новых абонентов, которые получают такие номера, особой опасности нет, есть только несколько потенциально неприятных ситуаций. «Могут поступать звонки, адресованные бывшему владельцу номера (как от физических лиц, так и от юридических). Например, если прошлый владелец имеет какие-то банковские долги или что-то подобное, то могут звонить коллекторы, компании по взысканию долгов и т. д. В этом случае достаточно объяснить, что номер уже не принадлежит человеку, которого ищут», — рассказал Раевский.

Если объяснения не помогают, то стоит обратиться к сотовому оператору, чтобы номер сменить, советует он.

Вышеупомянутый карантинный период снижает риски подобных звонков, но не сводит к нулю эти сценарии. «Гораздо больше опасности тут для старого владельца. Например, если к номеру привязаны аккаунты в социальных сетях или клиент-банки, то новый владелец может получить к ним доступ», — предупредил Раевский. 

Тем более сейчас происходит много утечек баз данных, в которых могут содержаться и номера телефонов в том числе, поэтому узнать, к каким аккаунтам в социальных сетях или сервисам привязан номер, можно довольно просто и далее уже получить к ним доступ, заметил он.

Если человек планирует отказаться от использования телефонного номера, то нужно обязательно вспомнить все аккаунты и сервисы, к которым он привязан. Надо вспомнить все ресурсы, где этот номер оставляли, и проанализировать, какие сервисы могут использовать аутентификацию по СМС, восстановление пароля, далее удалить аккаунты или поменять на номер, которым вы планируете пользоваться, объяснил эксперт.

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