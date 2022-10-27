Студенты ПсковГУ получили миллион рублей на реализацию проектов

10:07, 27 октября 2022, ПАИ

Студенты ПсковГУ Кирилл Дударев и Анастасия Невская стали победителями конкурса «Студенческий стартап» федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». В качестве награды ребята получат по 1 млн рублей на реализацию своих проектов, сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Кирилл Дударев презентовал проект по созданию специального мобильного приложения, которое позволяло бы устанавливать количество свободных парковочных мест. Таким образом, это помогало бы оптимизировать работу транспорта коммунальных служб во дворах.

«Это разработанная IT-технология, в которую входит искусственный интеллект, системы видеонаблюдения и видеоаналитики, обработка баз данных и обучение нейросети в 3D-среде. Мобильное приложение - часть IT-технологии, которую видит пользователь», - пояснил Кирилл Дударев.

Анастасия Невская представила проект telegram-хакатона.

Добавим, всего в конкурсе «Студенческий стартап» участвовали представители 150 вузов из 54 российских субъектов.