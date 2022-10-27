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Экономика

В России предложили повысить налог на воду для предприятий

В России могут увеличить коэффициенты платы за использование водных ресурсов для предприятий в 1,5 раза. 5 сентября Минприроды разослало для изучения в органы власти соответствующий проект постановления правительства, рассказали в ведомстве.

В министерстве объяснили: весной 2022 года было принято решение индексировать коэффициенты не на 15%, как раньше, а на 10% — в качестве меры поддержки бизнеса на фоне санкций, напомнили в Минприроды. Пониженная ставка действует в этом и следующем году и корректироваться не будет, а с 2024 года ведомство считает справедливым вернуть индексацию к уровню 15% в год с учетом льготного периода, пишет газета «Известия».

Корректировка ставки платы увеличит доходы федерального бюджета в 2024 году на 6,5 млрд рублей, а в 2025-м — на 7,5 млрд.

В отрасли тоже выступают против нововведения. Повышение ставки платы за пользование водными объектами приведет к значительной финансовой нагрузке на предприятия, предупредили в «Совете производителей энергии». Подобные решения стоит принимать с учетом позиции крупнейших водопользователей, отметили в компании En+.

В «Русгидро» тоже не поддерживают проект, сказали в компании. Повышение ставок платы приведет к росту тарифов и иным экономическим последствиям как для населения, так и для промышленных предприятий, добавили в компании.

В антимонопольной службе разделяют позицию бизнеса насчет риска подорожания электричества. Как сказано в письме замглавы ФАС Виталия Королева в Минэнерго от 13 сентября (есть у «Известий»), «в случае принятия проекта постановления рост тарифа на электрическую энергию на 2024 и 2025 годы составит ориентировочно 150 %».

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