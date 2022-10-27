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Общество

Псковичи поделились планами на ноябрьские праздники

Каждый девятый работающий пскович намерен превратить трехдневный ноябрьский уик-энд в настоящий отпуск, присоединив к празднику и выходным дням дополнительные дни отдыха. Самый популярный вариант досуга 4 ноября — это побыть дома, в кругу семьи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в сервисе SuperJob.

Каждый девятый работающий пскович (11%) намерен присоединить к 4 ноября и последующим выходным дням официальный отпуск и отгулы, чтобы отдохнуть дольше. Такими планами женщины делились вдвое чаще мужчин (18% против 9%), а респонденты до 34 лет — вдвое чаще опрошенных старше 45 (17% против 8%).

7 из 10 псковичей (72%) проведут 4 ноября дома, в кругу семьи, а каждый девятый (11%) — на работе. На дачу или в деревню поедут 7%, на природу или в парк — еще 5%. По 2% респондентов сообщили, что отправятся в путешествие, в гости и на демонстрацию или митинг, если массовые мероприятия будут разрешены. Еще 3% назвали другие варианты досуга: посещение храма, поход в театр, учебу и проч.

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