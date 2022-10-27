В псковской деревне Лухново построили 90% сетей для догазификации

10:25, 27 октября 2022, ПАИ

Специалисты АО «Газпром газораспределение Псков» продолжают работы по догазификации деревни Лухново Псковского района. Всего предстоит построить 5,3 км внутрипоселковых сетей, из которых 90% уже проложены, сообщили в пресс-службе компании.

«В ноябре у нас запланирована установка пункта редуцирования газа и сдача газопровода в эксплуатацию. В настоящее время с жителями Лухново заключено 66 договоров, строительство отводов к границам земельных участков выполнено в полном объеме», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников.



