Для туристов открылась выставка «Хорошо русской душе на Псковской земле»

10:50, 27 октября 2022, ПАИ

В доме Беклешова на Георгиевской, 4 часто проводят различные лекции, литературные вечера, выставки и мастер-классы. «Сейчас у нас очень стала популярной экскурсия-квест интерактивная, путешествие по дому с призраками. Очень идут на нее, школьники очень любят и взрослые по выходным, всегда у нас аншлаг на эту экскурсию, многие на нее с удовольствием идут», — отметила замдиректора Центра туризма и творческих индустрий Пскова Юлия Скорнякова.

Сейчас Центр туризма предлагает местным жителям и гостям города посетить экспозицию «Хорошо русской душе на Псковской земле».

На выставке представлено более 30 картин кисти художника Сергея Руднева. Работы выполнены в разных техниках – масло, акварель, графика. Художник изобразил известные уголки Псковской области – Михайловское, Печоры, Мальская долина, Изборск и погост Сенно.

Юлия Скорнякова также подчеркнула, что центр активно работает со школами, приглашает ремесленников и творческих людей. «Также мы принимаем сувенирную продукцию на реализацию. Продаем только продукцию ремесленников Пскова, продвигая Псков», — заметила она.

Кроме того, с лета 2022 года у псковичей появилась возможность приобрести винтажную вещь на блошином рынке. Жители и гости города могут не только купить что-то уникальное, но и передать свою вещь новому хозяину на территории Центра туризма и творческих индустрий.

Юлия Скорнякова обратила внимание, что удалось внедрить этот формат в августе, и поступило много отзывов. «Люди приходили, спрашивали. Сейчас немножко холодно, погода меняется, поэтому люди уже реже ходят, но все равно спрашивают, когда и что будет. Думаю, сейчас в холодное время мы закончим, а с весны опять продолжим, чтобы народ больше знал об этом и приходил», — отметила она.

Добавим, что посетить Центр творческих индустрий могут и маломобильные граждане. Учреждение оборудовано специальным лифтом.