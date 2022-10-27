Михаил Ведерников рассказал об ошибках во время мобилизации в регионе

11:21, 27 октября 2022, ПАИ

Об ошибках, которые были допущены во время частичной мобилизации в Псковской области, рассказал губернатор Михаил Ведерников на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.

По словам главы региона, были определенные сбои в первые недели с момента объявления частичной мобилизации. В первую очередь это коснулось людей из оборонного комплекса. «Им повестки приходить не должны были. Сейчас ошибки случаются в единичных случаях, и каждую отрабатывают на уровне мобилизационной комиссии», - сказал Михаил Ведерников.

Губернатор также рассказал о случаях, когда мобилизованных возвращали прямо из учебного центра. Средний возраст призванных по мобилизации - 30-40 лет. Также много добровольцев, среди них офицеры запаса.

Ранее губернатор заявил, что до конца мобилизации в Псковской области осталось несколько дней.