Михаил Ведерников: С очередями на границе мы разобрались

11:44, 27 октября 2022, ПАИ

С очередями на границе мы разобрались, их больше нет, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на пресс-конференции в ТАСС, посвящённой ходу мероприятий по частичной мобилизации в Псковской области.

«Мобильный призывной пункт работал скорее в качестве дополнительного фильтра. К тому же очереди были в основном не из граждан РФ. Сейчас этот мобильный пункт мобилизации свернут, в нем нет необходимости», — рассказал глава региона.

Он обратил внимание на то, что была организована работа с теми, кто стоял в очередях, но ситуации были разные.

«Мы акцент делали на пожилых гражданах и женщинах с детьми. Многие с благодарностью принимали помощь, кто-то принесенную воду выливал на землю, дела свои делал не в установленных туалетах, а после пересечения границы кричали определенные вещи», — отметил он.

Ранее сообщалось, что на границе Псковской области образовывались очереди из выезжающих из России людей, среди которых много граждан Украины и россиян призывного возраста. Позднее на границах региона, где образовались очереди на выезд, развернули мобильные призывные пункты.