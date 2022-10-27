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Общество

В Псковской области проверят состояние укрытий для населения

В Псковской области проверят состояние укрытий для населения. Об этом на пресс-конференции в ТАСС 27 октября сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Глава региона напомнил, что в Псковской области введен базовой уровень готовности. «Приоритетная задача одна - обеспечить безопасность населения без введения дополнительных ограничений, которые будут для людей избыточными и дискомфортными», - пояснил Михаил Ведерников.

«Сейчас мы анализируем состояние защитных сооружений. Чтобы не вырывали из контекста, скажу, что необходимости пока в этом нет, но хочешь мира - готовься к войне. Так вот, мы промониторим и, возможно, проведем учения, чтобы люди понимали, что, если, не дай бог, что, им есть где укрыться и что в таких местах всё в порядке и готово. Это даже не с населением мероприятия будут проводиться, а с ответственными за это людьми, чтобы понимать алгоритм действий», - сказал Михаил Ведерников.

Глава региона заявил, что в Псковской области проанализируют состояние стратегических объектов и предприятий. «Будем, скорее всего, предпринимать дополнительные меры по их защите. Посмотрим, какие дополнительные меры необходимы в сфере охраны общественного порядка. Ещё раз подчеркну, никаких дополнительных ограничений, которые повлияют на быт псковичей, не будет», - заверил Михаил Ведерников.

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