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Общество

Госдума одобрила законопроект о штрафах за пропаганду ЛГБТ

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, предлагающий установить до 5 миллионов рублей штраф за пропаганду ЛГБТ среди всех граждан и до 10 миллионов рублей за пропаганду педофилии, пишет РИА Новости.

Согласно новой редакции статьи 6.21 КоАП, предлагается распространить ответственность за пропаганду ЛГБТ не только среди несовершеннолетних, но и среди взрослых. Штраф для СМИ или интернета составит до 400 тысяч для граждан и до 5 миллионов рублей для юрлиц. Иностранцев могут оштрафовать на сумму до 400 тысяч рублей, арестовать на срок до 15 суток или депортировать.

Кроме того, предлагаются две новые статьи КоАП. Первая устанавливает ответственность за пропаганду педофилии в виде административного штрафа до 800 тысяч рублей для граждан и до 10 миллионов рублей для юрлиц. Иностранного гражданина по этой статье могут оштрафовать на сумму до 800 тысяч рублей с административным выдворением из РФ.

Новая статья КоАП «Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол» предполагает наказание в виде штрафов до 200 тысяч рублей для граждан и до 4 миллионов рублей для юрлиц.

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