Псковские таможенники нашли более 800 тысяч пачек сигарет без маркировки

12:17, 27 октября 2022, ПАИ

Мобильная группа Псковской таможни обнаружила более 830 тысяч пачек сигарет без обязательной маркировки. Об этом сообщает пресс-служба таможни.

В Пустошкинском районе при проверке грузового автомобиля был выявлен товар, данные о котором отсутствовали в представленных водителем документах. Автомобиль был направлен на таможенный досмотр. За рядом теплоизоляционных плит из минеральной ваты оказались коробки с сигаретами.

«В коробках обнаружена 831 тысяча пачек сигарет без акцизных марок Российской Федерации и обязательной маркировки средствами идентификации. Предварительная стоимость табачных изделий превышает 40 млн рублей. По факту незаконного перемещения табачной продукции водитель автомобиля будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Табачная продукция изъята. Проводятся проверочные мероприятия», - рассказал начальник отдела контроля за ввозом и оборотом товаров Альберт Скосырев.