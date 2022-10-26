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Происшествия

Псковские таможенники нашли более 800 тысяч пачек сигарет без маркировки

Мобильная группа Псковской таможни обнаружила более 830 тысяч пачек сигарет без обязательной маркировки. Об этом сообщает пресс-служба таможни.

В Пустошкинском районе при проверке грузового автомобиля был выявлен товар, данные о котором отсутствовали в представленных водителем документах. Автомобиль был направлен на таможенный досмотр. За рядом теплоизоляционных плит из минеральной ваты оказались коробки с сигаретами.

«В коробках обнаружена 831 тысяча пачек сигарет без акцизных марок Российской Федерации и обязательной маркировки средствами идентификации. Предварительная стоимость табачных изделий превышает 40 млн рублей. По факту незаконного перемещения табачной продукции водитель автомобиля будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Табачная продукция изъята. Проводятся проверочные мероприятия», - рассказал начальник отдела контроля за ввозом и оборотом товаров Альберт Скосырев.

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