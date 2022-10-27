Владимир Папорт назвал число ДТП с невнимательными велосипедистами

12:35, 27 октября 2022, ПАИ

Семь раз с начала года псковские велосипедисты попадали под колеса из-за невнимательности. Об этом сообщил начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Виноваты велосипедисты. На пешеходном переходе они не спешивались, а ехали на велосипеде», - уточнил Папорт.

«Изменения относительно самокатов вступят в силу с 1 марта 2023 года. К этому времени мы будем готовы и разъясним нюансы, организуем дорожное движение», - отметил Владимир Папорт.