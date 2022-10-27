Псковский экотехнопарк планируют построить до 2024 года

12:21, 27 октября 2022, ПАИ

Псковский экотехнопарк в урочище Халево Палкинского района планируют построить до 2024 года. Об этом сообщил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов в ходе парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания депутатов 27 октября, передает корреспондент ПАИ.

Данный участок был передан Минобороны России в собственность Псковской области в августе 2020 года, так как он наиболее подходит по необходимым параметрам. Сергей Грахов отметил, что территория находится на максимальном удалении от населенных пунктов и не попадает в водоохранную зону. Также он обратил внимание на существующие спекуляции на тему загрязнения реки Иссы и подчеркнул, что выбранный участок расположен на достаточном расстоянии от реки.

В рамках контракта была проведена работа по выявлению экологических и иных ограничений на всей площади земельного участка (172 га), по итогам которой определена территория площадью 36 гектаров.

По словам Сергея Грахова, были организованы общественные обсуждения, встречи с активом, администрацией. «Возражений не было, были конструктивные вопросы. Подано всего одно предложение: проведите честную и независимую экспертизу», — заметил он.

В настоящее время проект передан на государственную экологическую экспертизу, в ноябре планируется получить положительное заключение. Параллельно ведется работа по поиску инвестора. В мае поступила концессионная инициатива от ООО «Псковэкострой», других заявок не было. Сейчас ожидается подписание соглашения с концессионером.

Строительство объекта должно быть завершено в 2024 году. Также в рамках федерального проекта «Чистая страна» запланирована ликвидация псковской городской свалки. В ближайшее время Псков объявит конкурс на рекультивацию свалки, объем софинансирования из средств федерального бюджета составит по 178,3 млн в 2022-2023 годах.