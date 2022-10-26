Чаще всего ДТП происходят в центре Пскова – Владимир Папорт

12:22, 27 октября 2022, ПАИ

Чаще всего ДТП происходят в центре Пскова, сообщил начальник отдела ГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

За 9 месяцев в центре города зарегистрировано уже 54 аварии, на Завеличье - 38, на Запсковье - 24, уточнил он.

«Это, разумеется, обусловлено плотностью автомобильного потока. В центре в рабочее время концентрация машин максимальная», - пояснил Папорт.