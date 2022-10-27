Строительство экотехнопарка в Палкинском районе обойдется в 4 млрд рублей

12:41, 27 октября 2022, ПАИ

Строительство экотехнопарака в Палкинском районе, по предварительным расчетам, обойдется в 4 млрд рублей. Об этом сообщил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов в ходе парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания депутатов 27 октября, передает корреспондент ПАИ.

Он отметил, что стоимость может быть снижена госэкспертизой. «Сумма для региона неподъемная, поэтому идёт работа над получением субсидии из федерального бюджета. Более 90% можно получить из федерального бюджета и таким образом минимизировать рост тарифа для населения», — подчеркнул руководитель профильного комитета.

В настоящее время проект экотехнопарка передан на государственную экологическую экспертизу, в ноябре планируется получить положительное заключение. Параллельно ведется работа по поиску инвестора. В мае поступила концессионная инициатива от ООО «Псковэкострой», других заявок не было. Сейчас подписание соглашения с концессионером. Сегодня или завтра.

Строительство объекта должно быть завершено в 2024 году. Также в рамках федерального проекта «Чистая страна» запланирована ликвидация псковской городской свалки. В ближайшее время Псков объявит конкурс на рекультивацию свалки, объем софинансирования из средств федерального бюджета составит по 178,3 млн в 2022-2023 годах.