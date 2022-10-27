Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Пакуем чемодан: каникулы в Псковской области

На следующей неделе начнутся долгожданные для школьников каникулы! Это отличная возможность отдохнуть от учебы и провести познавательно, активно и весело время в Псковской области. Сегодня в совместной с Туристским информационным центром Псковской области рубрике мы подготовили для вас подборку мест, которые обязательно стоит посетить с детьми во время каникул.

Выставка «Клады великих потрясений»

26 октября в Поганкиных палатах Псковского музея-заповедника открылась выставка «Клады великих потрясений: от Русского царства к Российской империи».

На выставке представлена часть крупнейшего за всю историю раскопок в Пскове клада 2016 года, обнаруженного рядом с музейным кварталом. Уникальность псковского клада состоит в нумизматической полноте и разнообразии, что позволяет представить на выставке всю историю великого преобразования Русского царства в Российскую империю.

Фото Псковского музея-заповедника

Спектакль «Терем-теремок»

Псковский областной театр кукол представит юным зрителям спектакль «Терем-теремок». Увидеть постановку можно 28 октября в 10:00 в Гдовском центре досуга и культуры (ул. Ленина, д. 1).

Маленький пестрый островок словно плывет в бесконечном пространстве − крохотный теремок, увитый гирляндами из спелых плодов, цветов и колосьев. Хорошо и уютно здесь обаятельным и забавным героям: Мышке, Лягушке, Зайке, Ежику. Все они жили в лесу, пока не поселились в теремке. Звери так сдружились, что не разбежались по лесу, когда разломал Медведь теремок, ведь если стоять друг за друга горой, то никакая беда не страшна!

Афиша спектаклей в Пскове доступна на официальном сайте театра.

Фото Театрально-концертной дирекции

Программы Псковского планетария

29 октября Псковский планетарий приглашает на программы «Волшебник-Планетарий», полнокупольный фильм «В глубину Вселенной» в 13:00 и 15:00, «Звездный ларец сказок». Дети дошкольного возраста допускаются на программу только в сопровождении взрослого. Доступно по Пушкинской карте!

Фото Екатерины Кочкиной

Бесплатная экскурсия проекта «Будь здоров, неизведанный Псков»

Приглашаем всех желающих 2 ноября в 16:00 принять участие в тестовой бесплатной экскурсии проекта «Будь здоров, неизведанный Псков» с использованием палок для скандинавской ходьбы по малопопулярным местам города Пскова, но имеющим интересные художественные или архитектурные объекты. Создатель проекта – Дмитрий Яковлев, ученик 7 класса, победитель Всероссийского конкурса «Большая перемена».

Экскурсия проводится при поддержке комитета по туризму Псковской области. Для участия в экскурсии необходимо записаться до 1 ноября по телефону 8(8112) 299-788 (доб. 102).

Фото Светланы Даниловой

Спектакль для самых маленьких «Год Жирафа»

Псковский академический театра драмы им. А. С. Пушкина 4 ноября в 11:00 расскажет историю о юном Жирафе, который открывает для себя, как устроен мир. Необычный интерактивный спектакль развивает воображение малышей, внимание к окружающей природе, открывает чудесные свойства привычных вещей, вовлекает в таинственный мир театра.

Фото Псковского театра драмы им. А. С. Пушкина

Волшебница арфа

«Волшебница арфа» приглашает в гости маленьких слушателей 6 ноября в 11:00 в Большой концертный зал областной филармонии. Малышей и родителей она встретит вместе со своими сестрами. Песни, танцы, игры и музыка со всего света ожидают участников концерта.

Фото областной филармонии

Аттракционы со скидкой в Великих Луках

Целый месяц каждую пятницу до 25 ноября у мальчишек и девчонок, а также их родителей есть возможность попасть в «Луки Парк» со скидкой 50% на ВСЕ электромеханические аттракционы и динопарк.

Фото Михаила Военкова

Проведите выходные весело в аквапарке

Отдых в аквапарке – одно из самых веселых и незабываемых приключений для всей семьи. «Акваполис» включает в себя водные горки, большой бассейн с аттракционами, спа-бассейн и интерактивный игровой комплекс для детей. Также к услугам гостей большой банный комплекс, ванна Кнайпа, комната отдыха, водный бар и кафе.

Фото "Акваполиса"

Рубрика «Пакуем чемодан» выходит при поддержке Туристского информационного центра Псковской области. Полезная информация для туристов, экскурсоводов, представителей туриндустрии на сайте центра.

 

 

 

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

27 октября 2022

Пакуем чемодан: каникулы в Псковской области
27 октября 2022

Для туристов открылась выставка «Хорошо русской душе на Псковской земле»
26 октября 2022

Псковский ансамбль «Сказ» принял участие в фестивале «Многоликая Россия»
26 октября 2022

Ансамбль «Псков» выступит в Гдове 29 октября
26 октября 2022

Дмитрий Волхонов озвучил сказку о Пушкинских Горах
26 октября 2022

Штукатурные работы завершаются в церкви Воскресения со Стадища в Пскове
26 октября 2022

Выставка «Клады великих потрясений» открылась в Пскове
25 октября 2022

В церкви Николы Вратаря обнаружили сохранившиеся исторические слои стенового покрытия

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...