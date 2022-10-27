Вандалы побывали ночью на детской площадке в Новосокольниках

13:16, 27 октября 2022, ПАИ

Ночные вандалы нанесли ущерб детской площадке в Летнем саду в городе Новосокольники. Об этом сообщает газета «Новосокольнический край».

Утром очевидцы зафиксировали факт вандализма: закрученные цепями друг с другом качели. «За полгода это уже четвертый факт вандализма, не считая мелочей: надписей, сломанных скамеек и каруселей, порчи информационных табличек и так далее», — говорится в сообщении.

Недавно на территории были установлены камеры видеобнаблюдения. «Видеокамеры зафиксировали этот момент, полиция работает. Надеемся, что виновные понесут заслуженное наказание, чтобы и другим неповадно было», — отметили в районной газете.

Площадка была установлена в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».