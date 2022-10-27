Регулировать вопросы занятости в Псковской области будет отдельный закон

13:10, 27 октября 2022, ПАИ

Закон, объединяющий все положения регионального законодательства в сфере содействия занятости населения, принял депутатский корпус Собрания на октябрьской сессии. Нормативный правовой акт разработал профильный комитет областного правительства, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного Собрания депутатов.

До настоящего времени вопросы занятости населения регулировали три региональных закона: «О системе органов исполнительной власти Псковской области», «О реализации переданного полномочия Российской Федерации в сфере занятости населения на территории Псковской области» и «О квотировании рабочих мест для отдельных категорий граждан».

Специальный закон объединяет в себе все действующие правовые нормы сферы, включая последние изменения федерального законодательства. Так, в принятом документе отражены новые полномочия областного правительства и уполномоченного исполнительного органа по утверждению региональной программы повышения мобильности трудовых ресурсов.

Плановый объём средств на реализацию трёхлетней региональной программы составляет 76 млн 275 тысяч рублей. Источниками финансирования являются федеральные субсидии и средства областного бюджета. Расходы 2023 года оцениваются приблизительно в 25,4 млн рублей, 25 из них субсидирует региону государство.