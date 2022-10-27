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Происшествия

Пскович разбил украденные бутылки с вином во время побега

Подозреваемого в грабеже задержала по горячим следам полиция Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД. 

По версии следствия, вечером 26 октября в магазин на Октябрьском проспекте в Пскове зашел мужчина, который сложил в свой рюкзак бутылки с вином и неожиданно бросился бежать. Несколько бутылок разбилось. 

Получив сообщение о произошедшем, к месту происшествия незамедлительно приехал наряд патрульной службы. По полученной ориентировке в одном из близлежащих дворов стражи правопорядка задержали подозреваемого. Им оказался безработный пскович 1981 года рождения, ранее неоднократно судимый. Похищенное изъято. 

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

 

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