Пскович разбил украденные бутылки с вином во время побега
Подозреваемого в грабеже задержала по горячим следам полиция Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По версии следствия, вечером 26 октября в магазин на Октябрьском проспекте в Пскове зашел мужчина, который сложил в свой рюкзак бутылки с вином и неожиданно бросился бежать. Несколько бутылок разбилось.
Получив сообщение о произошедшем, к месту происшествия незамедлительно приехал наряд патрульной службы. По полученной ориентировке в одном из близлежащих дворов стражи правопорядка задержали подозреваемого. Им оказался безработный пскович 1981 года рождения, ранее неоднократно судимый. Похищенное изъято.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.
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