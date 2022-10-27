Более 1600 ДТП произошло в Пскове с начала года

13:22, 27 октября 2022, ПАИ

1637 ДТП с материальным ущербом, превышающим минимальную сумму страховых выплат, произошло в Пскове за 2022 год. Об этом сообщил начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

По его словам, в результате 116 ДТП пострадали люди. Шестеро погибли, еще 145 получили ранения. 13 аварий случилось при участии пьяных водителей.

За 2022 год также произошло 18 дорожных происшествий с участием детей. 21 ребенок пострадал, погибших нет.

Начальник городского отдела ГИБДД напомнил о важности соблюдения правил безопасности дорожного движения для предотвращения несчастных случаев.